Схудлий до невпізнаваності Григорій Лепс розлучається з дружиною (фото)

Зовсім недавно зіркова пара публікувала спільні знімки у своїх Instagram

Російський співак Григорій Лепс, який підтримує політику президента Росії Володимира Путіна, стурбував фанатів своїм зовнішнім виглядом – артист опублікував фото зі зйомок новорічного концерту для телеканалу МУЗ-ТВ, на яких видно, що він дуже схуд. Нові знімки музиканта з’явилися слідом за новинами про те, що на одному з останніх заходів шанувальники помітили шрами на голові виконавця.

Знімки з’явилися на сторінці Лепса в Instagram.

Григорій Лепс та Поліна Гагаріна

Підписники артиста відзначили в коментарях, що він сильно змінився зовні і ставлять питання про те, чи все гаразд із його здоров’ям.

Коментарі в Instagram Григорія Лепса

Крім того, стало відомо, що співак розлучається з дружиною Ганною Шапликовою, з якою вони разом прожили майже 20 років і виховую трьох дітей. Видання StarHit повідомляє, що судове слухання має відбутися 20 грудня 2021 року. За даними ЗМІ, у картці судової справи йдеться, що ініціатором розлучення стала дружина артиста: позивачем виступає Шапликова А.А., відповідачем – Лепсверідзе Г.Г. (Лепсверідзе – справжнє прізвище Григорія Лепса, – ред.).

Про причини розлучення поки що нічого невідомо, але ще влітку нинішнього року пара активно зізнавалася у ніжних почуттях один до одного та постила милі фото на своїх сторінках у соцмережах.

Григорій Лепс із дружиною Анною

Раніше Телеграф писав, що ще один російський співак — Моргенштерн — випустив новий кліп, в якому заявив, що не збирається повертатися до Росії.