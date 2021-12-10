Исхудавший до неузнаваемости Григорий Лепс разводится с женой (фото)

Совсем недавно звездная пара публиковала совместные снимки в своих Instagram

Российский певец Григорий Лепс, который поддерживает политику президента России Владимира Путина, обеспокоил фанатов своим внешним видом – артист опубликовал фото со съемок новогоднего концерта для телеканала МУЗ-ТВ, на которых видно, что он сильно похудел. Новые снимки музыканта появились вслед за новостями о том, что на одном из последних мероприятий поклонники заметили шрамы на голове исхудавшего исполнителя.

Снимки появились на странице Лепса в Instagram.

Григорий Лепс и Полина Гагарина

Подписчики артиста отметили в комментариях, что он сильно изменился внешне и задают вопросы о том, все ли в порядке с его здоровьем.

Комментарии в Instagram Григория Лепса

Кроме того, стало известно, что певец разводится с супругой Анной Шаплыковой, с которой они вместе прожили почти 20 лет и воспитываю троих детей. Издание StarHit сообщает, что судебное слушание должно состояться 20 декабря 2021 года. По данным СМИ, в карточке судебного дела говорится, что инициатором развода стала супруга артиста: истцом выступает Шаплыкова А.А., ответчиком – Лепсверидзе Г.Г. (Лепсверидзе – настоящая фамилия Григория Лепса, – ред.).

О причинах развода пока ничего неизвестно, но еще летом нынешнего года пара активно признавалась в нежных чувствах друг к другу и постила милые фото на своих страницах в соцсетях.

Григорий Лепс с супругой Анной

Ранее "Телеграф" писал, что еще один российский певец – Моргенштерн – выпустил новый клип, в котором заявил, что не собирается возвращаться в Россию.