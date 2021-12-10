Укр

"Я не хочу домой": Моргенштерн снял клип о побеге из России (видео)

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Репер рассказал о своей нынешней жизни в новом клипе Новость обновлена 10 декабря 2021, 13:19
Репер рассказал о своей нынешней жизни в новом клипе

В новой песне Моргенштерн заявил, что пока не собирается лететь в Россию

Популярный российский репер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валиев), который в конце ноября вместе с женой Диларой сбежал из России, выпустил новый клип на песню "Домой".

Видео появилось на YouTube-канале MORGENSHTERN и за первые 13 часов набрало более 2 млн просмотров.

В клипе можно увидеть кадры, на которых певец якобы улетает в Дубай вместе с супругой из столицы Беларуси Минска, куда он уехал из российского Смоленска. Моргенштерн покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками.

Моргенштерн отмечает в новой песне, что он пока не хочет домой, но возможно когда-то все же вернется. Также он поет, что уехал из России, потому что там стало холодно.

Судя по кадрам, новый клип музыканта снят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он показывает, дорогие автомобили, отдых в гостиницах и на берегу Персидского залива. Моргенштерн также поет, что раньше только мечтал о подобной жизни, а в конце песни отмечает, что теперь даже боится мечтать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими словами в интервью Ксении Собчак репер Моргенштерн вызвал волну хейта в России.

Теги:
#ОАЭ #Россия #Дубай #Клип #Песня #Моргенштерн
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