"Я не хочу домой": Моргенштерн снял клип о побеге из России (видео)

В новой песне Моргенштерн заявил, что пока не собирается лететь в Россию

Популярный российский репер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валиев), который в конце ноября вместе с женой Диларой сбежал из России, выпустил новый клип на песню "Домой".

Видео появилось на YouTube-канале MORGENSHTERN и за первые 13 часов набрало более 2 млн просмотров.

В клипе можно увидеть кадры, на которых певец якобы улетает в Дубай вместе с супругой из столицы Беларуси Минска, куда он уехал из российского Смоленска. Моргенштерн покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками.

Моргенштерн отмечает в новой песне, что он пока не хочет домой, но возможно когда-то все же вернется. Также он поет, что уехал из России, потому что там стало холодно.

Судя по кадрам, новый клип музыканта снят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он показывает, дорогие автомобили, отдых в гостиницах и на берегу Персидского залива. Моргенштерн также поет, что раньше только мечтал о подобной жизни, а в конце песни отмечает, что теперь даже боится мечтать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими словами в интервью Ксении Собчак репер Моргенштерн вызвал волну хейта в России.