"Я не хочу додому": Моргенштерн зняв кліп про втечу з Росії (відео)

У новій пісні Моргенштерн заявив, що поки що не збирається летіти до Росії

Популярний російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валієв), який наприкінці листопада разом із дружиною Діларою втік із Росії, випустив новий кліп на пісню "Домой".

Відео з’явилося на YouTube-каналі MORGENSHTERN і за перші 13 години набрало більше 2 млн переглядів.

У кліпі можна побачити кадри, на яких співак нібито відлітає до Дубая разом із дружиною зі столиці Білорусі Мінська, куди він поїхав із російського Смоленська. Моргенштерн залишив Росію після звинувачень у торгівлі наркотиками.

Моргенштерн зазначає в новій пісні, що він поки не хоче додому, але можливо колись все ж таки повернеться. Також він співає, що поїхав із Росії, бо там стало холодно.

Судячи з кадрів, новий кліп музиканта знято в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Він показує, дорогі автомобілі, відпочинок у готелях та на березі Перської затоки. Моргенштерн також співає, що раніше лише мріяв про подібне життя, а наприкінці пісні зазначає, що тепер навіть боїться мріяти.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими словами в інтерв’ю Ксенії Собчак репер Моргенштерн викликав хвилю хейту в Росії.