Стало відомо, куди Моргенштерн "утік" з Росії після звинувачень у торгівлі наркотиками

Моргенштерн вирішив полетіти ближче до сонця та моря

Відомий російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) після того, як разом із дружиною Діларою поспішно поїхав з Росії до Білорусі, вирушив до ОАЕ.

Про це стало відомо з повідомлення Telegram-каналу "Курятник".

Після того, як артиста звинуватили у торгівлі наркотиками, він одразу ж вирушив поїздом Москва-Мінськ із російського Смоленська до столиці Білорусі. Пізніше концертний директор Моргенштерна розповів, що у репера там запланований концерт.

Але концерту ні в Мінську, ні в якомусь іншому білоруському місті, за даними Telegram-каналу "Курятник", не було.

Водночас повідомляється, що після прибуття до Мінська він одразу відлетів у Дубай, рейсом №FZ1716. Наразі він нібито знаходиться в готелі Andaz Dubai The Palm. Telegram-канал пропонує перевірити це, зателефонувавши на ресепшен готелю.

Нагадаємо, артист скасував концерти в Україні через те, що побоявся приїжджати до нашої країни. Через кілька днів вітчизняна влада заборонила йому в’їзд до України, а пізніше Моргенштерн погрожував СБУ судом через цю заборону.

В інтерв’ю Дмитру Гордону восени 2021 року російський виконавець заявив, що насправді він може відвідати Україну, оскільки за паспортом він Алішер Валєєв, а в’їзд заборонений Алішеру Моргенштерну.

Раніше "Телеграф" писав, що Моргенштерн викликав хвилю хейту заявами, що не розуміє сенсу свята Перемоги.