Укр

Стало известно, куда Моргенштерн "сбежал" из России после обвинений в торговле наркотиками

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Моргенштерн улетел в Дубай Новость обновлена 25 ноября 2021, 16:29
Моргенштерн улетел в Дубай

Моргенштерн решил улететь поближе к солнцу и морю

Известный российский репер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев) после того, как вместе с женой Диларой поспешно уехал с России в Беларусь, отправился в ОАЭ.

Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Курятник".

После того, как артиста обвинили в торговле наркотиками, он сразу же отправился на поезде Москва-Минск с российского Смоленска в столицу Беларуси. Позже концертный директор Моргенштерна рассказал, что у репера там запланирован концерт.

Но концерта ни в Минске, ни в каком-либо другом беларусском городе, по данным Telegram-канала "Курятник", не было.

В то же время сообщается, что после прибытия в Минск он сразу улетел в Дубай, рейсом №FZ1716. Сейчас он якобы находится в отеле Andaz Dubai The Palm. Telegram-канал предлагает проверить это, позвонив на ресепшен гостиницы.

Ранее "Телеграф" писал, что артист отменил концерты в Украине из-за того, что побоялся приезжать в нашу страну. Спустя пару дней отечественные власти запретили ему въезд в Украину, а позже Моргенштерн грозил СБУ судом из-за этого запрета.

В интервью Дмитрию Гордону осенью 2021 года российский исполнитель заявил, что на самом деле он может посетить Украину, так как по паспорту он Алишер Валеев, а въезд запрещен Алишеру Моргенштерну.

Напомним, что Моргенштерн вызвал волну хейта заявлениями, что не понимает смысла в празднике Победы.

Теги:
#ОАЭ #Россия #Беларусь #Дубай #Моргенштерн
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