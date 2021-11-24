Моргенштерн спешно покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками - СМИ

Возникает ощущение, что артист сбегает из страны.

Популярный российский репер Моргенштерн, наст. имя Алишер Валеев, который ранее разгневал сеть своим высказыванием о празднике Победы, вновь влип в очередной скандал. Артиста обвинили в торговле наркотиками.

Сразу после этого Моргенштерн вместе со своей супругой Диларой поспешно покинули территорию России, отправившись из Смоленска в Белорусь на поезде Москва-Минск, сообщает Telegram-канал "Опер слил".

Со стороны такое поведение артиста очень смахивает на побег со страны.

Позже, Telegram-канал "Ранше всех. Ну почти" сообщил, что концертный директор Моргенштерна в беседе с Daily Storm заявил, что артист отправился в Минск, ведь у него там запланировано какое-то событие, о котором он пока рассказывать ничего не будет.

Напомним, что началось все это благодаря выступлению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который в своей речи заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях.

Также напомним, что летом 2021 года в Украине должны были состояться выступления Моргенштерна, которые он отменил, ведь побоялся приезжать. Через пару дней после его заявления, Украина запретила Моргенштерну въезд в страну, признав его угрозой нацбезопасности. Позже рэпер заявил, что намерен судиться с СБУ из-за этого запрета.

А в недавнем интервью Дмитрию Гордону Моргенштерн рассказал, что в въезд в Украину ему не запрещен, ведь по паспорту он не Алишер Валеев, который "угроза нацбезопасности", а Алишер Моргенштерн.