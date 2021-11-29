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Любимчик Путина Григорий Лепс напугал изможденным видом и шрамами на голове (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Григорий Лепс пришел на премьеру фильма Новость обновлена 29 ноября 2021, 17:25
Григорий Лепс пришел на премьеру фильма

В сети ходили разные слухи оо болезни Лепса.

Российский певец грузинкого происхождения Григорий Лепс, который поддерживает политику президента России Владимира Путина ужаснул поклонников своим внешним видом. Артист не только стремительно похудел, но и засветил грамы на голове на одном из недавних мероприятий.

Свежие снимки Лепса опубликовало издание "СтарХит".

На фото с премьеры фильма, на которую 59-летний Лепс пришел вместе с дочерью заметно, как сильно он изменился: асртист сильно похудел, а кроме того, на его голове заметны большие шрамы. Как пояснили изданию в окружении артиста, эти шрамы у Лепса остались после пересадки волос, которую он делает уже в третий раз. Таким образом, приближенные певца опровергли появившиеся в сети слухи о серьезной болезни артиста.

Лепс засветил свои шрамы
Лепс засветил свои шрамы
Шрамы у певца остались после пересадки волос
Шрамы у певца остались после пересадки волос

Похудение же Лепса объясняют правильным образом жизни. По словам его близких, артист перешел на правильное питание, не переедает на ночь и практически не пьет. Кроме того, певец много двигается и старается поддерживать себя в форме.

Григорий Лепс — российские певец, исполнитель хитов "Рюмка водки" и "Она не твоя". Он неоднократно высказывался в поддержку политики президента России Владимира Путина. Последний даже подарил певцу икону. Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке.

С апреля этого года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ запретило вхезд в Украину российской певице Пелагее.

Теги:
#Григорий Лепс #Певец #Лепс
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