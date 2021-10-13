Российской певице Пелагее запретили въезд в Украину (документ)

Этим летом артистка уже не первый раз незаконно посетила аннексированный Крым.

Российской певице Пелагее (полное имя Телегина Пелагея Сергеевна) запретили въезд в Украину.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Телеграфа".

Так, этим летом в оккупированном Россией Крыму прошел фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов 2021". Ведущим как обычно стал Александр Масляков. Среди членов жюри был пропутинский российский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст, российский ведущий Валдис Пельш, белорусский комик Вадим Галыгин и российская певица Пелагея. Последней въезд в Украину запрещен. При этом ни Маслякову, ни Эрнсту, ни Пельшу, ни Галыгину въезд в Украину не запрещали, хотя они, очевидно, незаконно пересекли границу с Крымским полустровом.

"По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П.С", — говорится в сообщении СБУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу-"крымнашисту" Филиппу Киркорову. Он трижды незаконно посещал оккупированный Крым.

Также на днях украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с просьбой запретить российским артистам гастроли в Украине. Она уже собрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.