Улюбленець Путіна Григорій Лепс налякав виснаженим виглядом та шрамами на голові (фото)

У мережі ходили різні чутки про хворобу Лепса.

Російський співак грузинкого походження Григорій Лепс, який підтримує політику президента Росії Володимира Путіна, жахнув шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Артист не лише стрімко схуд, а й засвітив грами на голові на одному з недавніх заходів.

Свіжі знімки Лепса опублікувало видання "СтарХіт".

Читайте також: Категорія Lifestyle Олег Винник скасував два масштабні концерти у Києві через хворобу Співак переніс усі свої сольні концерти на 2022 рік.

На фото з прем’єри фільму, на яку 59-річний Лепс прийшов разом із дочкою помітно, як сильно він змінився: асртист сильно схуд, а крім того, на його голові помітні великі шрами. Як пояснили виданню в оточенні артиста, ці шрами у Лепса залишилися після пересадки волосся, яке він робить уже втретє. Таким чином, наближені співака спростували чутки про серйозну хворобу артиста.

Лепс засвітив свої шрами

Шрами у співака залишилися після пересадки волосся

Схуднення ж Лепс пояснюють правильним способом життя. За словами його близьких, артист перейшов на правильне харчування, не переїдає на ніч та практично не п’є. Крім того, співак багато рухається та намагається підтримувати себе у формі.

Григорій Лепс — російський співак, виконавець хітів "Рюмка водки" та "Она не твоя". Він неодноразово висловлювався за підтримку політики президента Росії Володимира Путіна. Останній навіть подарував співаку ікону. Лепс внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку.

Із квітня цього року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ заборонило вхід до України російській співачці Пелагеї.