Російській співачці Пелагеї заборонили в’їзд в Україну (документ)

Цього літа артистка вже не перший раз незаконно відвідала анексований Крим.

Російській співачці Пелагеї (повне ім’я Телегіна Пелагея Сергіївна) заборонили в’їзд в Україну.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Телеграфа".

Так, цього літа в окупованому Росією Криму пройшов фестиваль КВН "Літній кубок чемпіонів 2021". Ведучим, як зазвичай, став Олександр Масляков. Серед членів журі був пропутінський російський продюсер і медіаменеджер Костянтин Ернст, російський ведучий Валдіс Пельш, білоруський комік Вадим Галигін і російська співачка Пелагея. Останньою в’їзд в Україну заборонений. При цьому ані Маслякова, ані Ернсту, ані Пельшу, ані Галигіну в’їзд в Україну не забороняли, хоча вони, очевидно, незаконно перетнули кордон з Кримським півостровом.

"Станом на сьогодні діє рішення про заборону в’їзду в Україну громадянці РФ Телєгіній П.С", — йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ заборонила в’їзд в Україну російському співаку- "кримнашисту" Філіпу Кіркорову. Він тричі незаконно відвідував окупований Крим.

Також днями український продюсер Ігор Кондратюк створив петицію з проханням заборонити російським артистам гастролі в Україні. Вона вже зібрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду.