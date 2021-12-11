Адвокат назвав причину розлучення Григорія Лепса із дружиною

Лепс не збирається ділити бізнес та майно з дружиною

Судове слухання про розлучення російського співака, яке підтримує політику президента Росії Володимира Путіна, Григорія Лепса з дружиною Анною Шапликовою відбудеться вже 20 грудня 2021 року. Адвокат дружини співака Оксана Якімова розповіла, чому зіркова пара вирішила розійтися, з ким залишаться діти і як вони поділять майно.

Про це пише StarHit.

Причини розлучення Григорія Лепса з дружиною Анною

Адвокат Анни Шапликової розповіла, що причиною розлучення стала криза у відносинах. Зіркова пара, за словами Оксани Якимової, зараз проходить складні випробування і для збереження добрих стосунків вони вирішили розійтися.

Виховання дітей Григорія Лепса

Адвокат зазначає, що Григорій Лепс та Анна Шаплыкова ухвалили спільне та остаточне рішення про розлучення. За словами Якимової, подружжя вирішило розійтися без скандалів, планує й надалі спілкуватися, а також залишається у добрих стосунках. Крім того, вони й надалі разом виховуватимуть дітей.

Майно Григорія Лепса та Анни Шапликової

Оксана Якимова каже, що поки що подружжя не обговорювало питання поділу майна та бізнесу. Вона зазначає, що, швидше за все, вони й не підніматимуться. Зазначимо, протягом останніх кількох років сім’я співака жила у заміському будинку у селищі Коровіно, а Лепс неодноразово заявляв, що цей будинок він будував для дружини та дітей.

Видання також пише, що в суді їм розповіли, що Григорій Лепс не звертався із запереченнями щодо позову. Крім того, якщо буде підтвердження, що музикант отримував повідомлення з датою судового слухання, але він не з’явиться до суду, то розлучення може відбутися і без його присутності.

Нагадаємо, Григорій Лепс налякав своїх фанатів, коли з’явився на концерт дуже схудлим і зі шрамами на голові.