Адвокат назвал причину развода Григория Лепса с женой

Лепс не собирается делить бизнес и имущество с супругой

Судебное слушание о разводе российского певца, который поддерживает политику президента России Владимира Путина, Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой состоится уже 20 декабря 2021 года. Адвокат жены певца Оксана Якимова рассказала почему звездная пара решила разойтись, с кем останутся дети и как они поделят имущество.

Об этом пишет StarHit.

Причины развода Григория Лепса с супругой Анной

Адвокат Анны Шаплыковой рассказала, что причиной развода стал кризис в отношениях. Звездная пара, по словам Оксаны Якимовой, сейчас проходит сложные испытания и для сохранения хороших отношений они приняли решение разойтись.

Воспитание детей Григория Лепса

Адвокат отмечает, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова приняли совместное и окончательное решение о разводе. По словам Якимовой, супруги решили разойтись без скандалов, планируют и дальше общаться, а также остаются в хороших отношениях. Кроме того, они будут и дальше вместе воспитывать детей.

Имущество Григория Лепса и Анны Шаплыковой

Оксана Якимова говорит, что пока супруги не обсуждали вопрос раздела имущества и бизнеса. Она отмечает, что, скорее всего, они и не будет подниматься. Отметим, в течение последних нескольких лет семья певца жила в загородном доме в поселке Коровино, а Лепс неоднократно заявлял, что этот дом он строил для жены и детей.

Издание также пишет, что в суде им рассказали, что Григорий Лепс не обращался с возражениями касательно иска. Кроме того, в случае, если будет подтверждение, что музыкант получал извещение с датой судебного слушания, но он не явится в суд, то развод может состояться и без его присутствия.

Напомним, Григорий Лепс напугал своих фанатов, когда явился на концерт очень исхудавшим и со шрамами на голове.