Григорий Лепс сбежал из психиатрической клиники: певец сильно пьет из-за развода

Певец дважды отсыпался в больнице после серьезной пьянки

Российский певец Григорий Лепс, который находится в процессе развода с супругой Анной Шаплыковой, в течение последней недели дважды попадал в больницу.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, причиной госпитализации певца, который является сторонником политики российского президента Владимира Путина, стало состояние алкогольного опьянения. В первый раз медики предложили ему остаться в больнице, но он слишком бурно отреагировал на это, а его поведение стало неадекватным. В результате психиатрическая бригада пыталась отправить его в реанимацию, а специалист назначил ему сильнодействующие препараты. Но Григорий Лепс отказался от лечения.

Через день он в пьяном виде в сопровождении охраны снова попал в больницу – там он отсыпался в ночь с 14-го на 15-е декабря. Mash рассказывает, что после нескольких неудачных попыток он все же ушел из лечебного учреждения.

Кроме того, врачи предполагают, что у Григория Лепса случился гипертонический криз.

Отметим, Григорий Лепс сам неоднократно признавался, что у него есть проблемы с алкоголем. Во время концерта в Ростове на Дону несколько лет назад он был пьян и упал со сцены – тогда видео заполонило сеть.

"Телеграф" рассказывал, что стало причиной развода Лепса с женой, с кем будут жить их дети, а также, как супруги будут делить имущество.