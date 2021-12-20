Григорій Лепс розлучився з дружиною: перші подробиці

На судовому засіданні була присутня лише адвокат дружини Лепса

Російський співак Григорій Лепс, який підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, став неодруженим. У понеділок, 20 грудня, відбулося судове слухання про розлучення.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що до суду прийшов лише представник дружини співака. Сам Лепс після скандального концерту 19 грудня не з’явився на засідання суду і заздалегідь погодився.

Адвокат Анни Шапликової Оксана Якімова, яка раніше розповіла про причини розлучення зіркової пари, відмовилася коментувати сьогоднішнє засідання. Як повідомляє MK.RU, представник дружини Лепса сказала, що найближчим часом жодних додаткових засідань суду не заплановано.

Зазначимо, після новин про розлучення Григорія Лепса з дружиною стало відомо, що співак двічі за тиждень опинявся у психіатричній лікарні. Правда, сам він заявив, що вся справа в роботі і на фоні втоми у нього стався гіпертонічний криз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час розлучення Григорію Лепсу та Анні Шапликовій доведеться ділити дві елітні квартири в Москві та два особняки на 3 тисячі квадратів із прилеглими 2 га лісу в Підмосков’ї.