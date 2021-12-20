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Григорій Лепс запропонував фанатам перевірити його ерекцію під час різдвяного концерту

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Григорій Лепс вкотре осоромився Новина оновлена 20 грудня 2021, 14:10
Григорій Лепс вкотре осоромився

Глядачі заявили, що співачка Слава вийшла на сцену концерту Лепса п’яною

Напередодні судового слухання про розлучення Григорія Лепса з дружиною Ганною Шапликовою, 19 грудня, у московському Crocus City Hall відбувся концерт "Різдво з Григорієм Лепсом". Захід став приводом для обговорень у мережі – глядачі скаржилися, що віддали кілька тисяч рублів за квитки, а для них співають під фонограму. Сам же Лепс вийшов на сцену лише під кінець шоу.

Про це пише KP.RU.

Глядачі, які були присутні на концерті, висловили обурення 19 грудня у соцмережах. Так їх обурило те, що 95% пісень звучали в записі. Також вони розповіли, що під час виступу в одного із артистів упав мікрофон, який кілька хвилин лежав на сцені.

"Різдво з Григорієм Лепсом" обурило глядачів
"Різдво з Григорієм Лепсом" обурило глядачів

Сам Лепс вийшов на сцену лише наприкінці концерту. Його поведінка також стала приводом для обговорення. Так, Telegram-канал "НеМалахов", опублікував відео, на якому він пропонує перевірити глядачам, як у нього справи з ерекцією.

Фанати артиста, який є прихильником президента РФ Володимира Путіна, були стурбовані тим, відбудеться захід чи ні, і чи зможе на ньому бути присутнім Лепс. Приводом стали новини про те, що російський співак нібито опинився у психіатричній лікарні на тлі зловживання алкоголем. Щоправда, сам Григорій Лепс 17 грудня заявив, що він мав гіпертонічний криз, і він не планує скасовувати захід 19 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що адвокат Анни Шапликової розповіла про причини розлучення її клієнтки із Григорієм Лепсом. За її словами, у пари сталася криза у відносинах. Також стало відомо, що зіркова сім’я ділитиме при розлученні – у Лепса з дружиною є елітні квартири в Москві та будинки на 3 тис. квадратів у Підмосков’ї.

Теги:
#Концерт #Москва #Григорій Лепс #Лепс
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