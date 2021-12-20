Григорий Лепс предложил фанатам проверить его эрекцию во время рождественского концерта

Зрители заявили, что певица Слава вышла на сцену концерта Лепса пьяной

Накануне судебного слушания о разводе Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой, 19 декабря, в московском Crocus City Hall состоялся концерт "Рождество с Григорием Лепсом". Мероприятие стало поводом для обсуждений в сети – зрители жаловались, что отдали по несколько тысяч рублей за билеты, а для них поют под фонограмму. Сам же Лепс вышел на сцену только под конец шоу.

Об этом пишет KP.RU.

Зрители, которые присутствовали на концерте, выразили возмущение происходящим 19 декабря в соцсетях. Так, их возмутило то, что 95% песен звучали в записи. Также они рассказали, что во время выступления у одного из артистов упал микрофон, который несколько минут лежал на сцене.

"Рождество с Григорием Лепсом" возмутило зрителей

Сам Лепс вышел на сцену только в конце концерта. Его поведение также стало поводом для обсуждений. Так, Telegram-канал "НеМалахов", опубликовал видео, на котором он предлагает проверить зрителям, как у него обстоят дела с эрекцией.

Фанаты артиста, который является сторонником президента РФ Владимира Путина, были обеспокоены тем, состоится мероприятие или нет, и сможет ли на нем присутствовать Лепс. Поводом стали новости о том, что российский певец якобы оказался в психиатрической больнице, на фоне злоупотребления алкоголем. Правда, сам Григорий Лепс 17 декабря заявил, что у него был гипертонический криз, и он не планирует отменять мероприятие 19 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что адвокат Анны Шаплыковой рассказала о причинах развода ее клиентки с Григорием Лепсом. По ее словам, у пары случился кризис в отношениях. Также стало известно, что звездная семья будет делить при разводе – у Лепса с женой есть элитные квартиры в Москве и дома на 3 тыс. квадратов в Подмосковье.