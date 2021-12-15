Дома на 2 тысячи метров и элитные квартиры: что будет делить Григорий Лепс с женой при разводе

Григорий Лепс владеет недвижимостью на несколько миллионов долларов

Известный российский певец Григорий Лепс, который из-за пьянства дважды за неделю попадал в психиатрическую клинику, во время судебного слушания о разводе 20 декабря 2021 года будет делить нажитое в браке с Анной Шаплыковой имущество.

Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

По данным канала, жене певца, который является сторонником президента РФ Владимира Путина, принадлежит квартира площадью около 300 кв. м в элитном московском районе Хамовники. Super.ru пишет, что ее стоимость составляет не менее 230 млн. рублей (более 3 млн долл.).

В соседнем новом жилом комплексе находится квартира и самого Григория Лепса. Квартира площадью 83 кв. м без отделки в этом доме стоит около 70 млн рублей (почти 1 млн долл.).

Super.ru также отмечает, что в собственности певца также есть два дома площадью 1555 и 2421 кв. м, расположенных на участке в 40 соток в поселке "Третья охота". Стоит отметить, что к участку Лепса примыкают 2 га леса, которые он арендовал на 49 лет. Telegram-канал пишет, что стоимость домов в этом районе составляет около 1 млрд рублей.

Перечень недвижимости Григория Лепса. Источник: Super.ru

Напомним, адвокат жены Лепса рассказала о причинах развода. По ее словам, звездная семья решила разойтись на фоне кризиса в отношениях. Сам же певец довольно болезненно отреагировал на развод – у него начались проблемы со здоровьем, которые официально становятся причиной отмены выступлений.