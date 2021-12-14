Григорий Лепс отменяет выступления: на фоне развода у певца начались серьезные проблемы со здоровьем

Певец в очередной раз заставил поклонников волноваться о своем здоровье

Российский певец Григорий Лепс, который является сторонником политики российского президента Владимира Путина, 13 декабря отменил выступление на большого Новогоднем концерте, который состоялся в московском концертном зале Crocus City Hall. Позже стало известно, что на фоне развода с супругой Анной Шаплыковой у певца начались серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет StarHit.

Григорий Лепс должен был спеть дуэтом с Ларисой Долиной, но певец не явился на концерт, и ей пришлось срочно менять песню для выступления.

Концертный директор Лепса Владимир Урюпин рассказал, что певец сильно переволновался, у него подскочило давление, и случился гипертонический криз. По словам Урюпина медикам удалось быстро стабилизировать состояние артиста и сейчас он находится дома.

Поклонники сразу же предположили, что состояние здоровья Лепса внезапно ухудшилось на фоне развода. Отметим, по словам адвоката Шаплыковой, причиной развода стал кризис в отношениях. Судебное слушание о разводе запланировано на 20 декабря.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что певица Надежда Кадышева пришла на большой Новогодний концерт в пестром пальто и с огромными мешками под глазами, что стало поводом для переживаний среди поклонников певицы.