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Изможденная Надежда Кадышева с жуткими мешками под глазами напугала фанатов (фото)

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Российская артистка заметно осунулась Новость обновлена 14 декабря 2021, 11:49
Российская артистка заметно осунулась

Надежда Кадышева пришла в странном виде на новогодний концерт

Российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева удивила всех своим внешним видом во время большого Новогоднего концерта, который состоялся 13 декабря в московском концертном зале Crocus City Hall. Певица спела известную детскую песню "В лесу родилась елочка". Кроме Кадышевой на мероприятии присутствовали исхудавший Григорий Лепс, который разводится с супругой, а также Николай Басков, внешний вид которого на одном из последних концертов вызвал массу обсуждений среди фанатов и другие российские знаменитости.

Об этом пишет POPCAKE.

Издание отмечает, что певица явилась на мероприятие с ярким макияжем, который только подчеркнул большие мешки под глазами и не смог скрыть ее уставший вид. Гости мероприятия отметили, что Кадышева в последнее время заметно постарела и осунулась.

Для мероприятия певица выбрала цветастое пальто с большими рубиновыми пуговицами и розовым меховым воротником. Наряд Кадышева дополнила черной кожаной сумкой с золотой фурнитурой и фиолетовыми ботильонами. POPCAKE, отмечает, что подобный образ отлично подошел бы для весеннего мероприятия, но не для новогоднего концерта.

Надежда Кадышева на новогоднем концерте
Надежда Кадышева на новогоднем концерте

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько обойдется выступление на новогоднем корпоративе звезд украинского шоу-бизнеса.

Теги:
#Концерт #Россия #Новый год #Российские знаменитости
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