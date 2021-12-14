Изможденная Надежда Кадышева с жуткими мешками под глазами напугала фанатов (фото)

Надежда Кадышева пришла в странном виде на новогодний концерт

Российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева удивила всех своим внешним видом во время большого Новогоднего концерта, который состоялся 13 декабря в московском концертном зале Crocus City Hall. Певица спела известную детскую песню "В лесу родилась елочка". Кроме Кадышевой на мероприятии присутствовали исхудавший Григорий Лепс, который разводится с супругой, а также Николай Басков, внешний вид которого на одном из последних концертов вызвал массу обсуждений среди фанатов и другие российские знаменитости.

Об этом пишет POPCAKE.

Издание отмечает, что певица явилась на мероприятие с ярким макияжем, который только подчеркнул большие мешки под глазами и не смог скрыть ее уставший вид. Гости мероприятия отметили, что Кадышева в последнее время заметно постарела и осунулась.

Для мероприятия певица выбрала цветастое пальто с большими рубиновыми пуговицами и розовым меховым воротником. Наряд Кадышева дополнила черной кожаной сумкой с золотой фурнитурой и фиолетовыми ботильонами. POPCAKE, отмечает, что подобный образ отлично подошел бы для весеннего мероприятия, но не для новогоднего концерта.

Надежда Кадышева на новогоднем концерте

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