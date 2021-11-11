74-летняя София Ротару удивила сеть трясущейся головой (видео)

В сети заметили странное поведение артистки на видео, снятом в августе.

Внешность и здоровье народной артистки Украины Софии Ротару в последнее время все чаще становится предметом обсуждения в сети. Так, на днях пользователи обсуждали дрожащие руки артистки во время одного из выступлений, теперь же в поле зрения комментаторов попало видео с торжественной церемонии, прошедшей этим летом в Киеве, где Ротару вручили награду "Национальная гордость Украины".

На видео, опубликованным в Telegram-канале YOBAJUR внимательные пользователи разглядели, что Ротару слегка трясет головой, сидя в зале.

В комментариях под роликом тут же разгорелись споры. Некоторые пользователи предположили, что у Ротару может быть болезнь Паркинсона. Большинство же пользователей указали на то, что Ротару для своих 74-х лет выглядит просто прекрасно, кое-кто предположил, что артистка просто волнуется.

"Может волнуется?", "Судя по частоте подобных видео она "волнуется" слишком часто, увы это здоровье", "Паркинсон пробил. Ей бы травушки целебной в лечебных дозах принять в виде ингаляции", "Возраст. Моя бабушка ее ровесница, такой же тремор. У них там уже куча возрастных болячек. И да выглядит шикарно", "София Ротару для своих лет выглядит прекрасно", "Шикарная женщина! В ее возрасте половина хейтеров, даже со стула без палочки не поднимутся. А она вскочила", — пишут в комментариях.

София Ротару — советская и украинская певица. Народная артистка Украины. Известно, что София Михайловна длительное время страдает болезнью легких. На днях сестра Софии Аурика Ротару прокомментировала слухи о ее тяжелой болезни.