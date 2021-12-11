"Отекший весь до невозможности": пользователей соцсетей встревожили свежие фото Николая Баскова

На своих страницах в соцсетях певец выкладывает фотографии, на которых он хорошо выглядит

Известный певец, который часто выступает в поддержку политики российского президента Владимира Путина, Николай Басков 10 декабря посетил вручение премии "Золотой граммофон". Соцсети заполонили сделанные на мероприятии фото исполнителя, которые обеспокоили пользователей Сети.

Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов".

На фотографии Николай Басков, о котором еще в начале лета писали, что за время карантина он похудел на 16 кг, выглядит довольно отекшим.

Фото Николая Баскова в Telegram-канале "НеМалахов"

При этом на странице певца в Instagram не видно подобных изменений в его внешности.

Стоит отметить, что Николай Басков очень часто фотографируется с поднятым подбородком, что может визуально делать лицо более худым. Кроме того, он выбирает такие ракурсы и такую одежку для фото, по которым сложно понять, вернулись лишние килограммы к нему или нет.

Николай Басков на церемонии вручения премии "Золотой граммофон"

Правда, на видео, которые Басков публикует в своих сториз в Instagram, видны и пухлые щеки певца, и второй подбородок.

Николай Басков в своих сториз

Ранее "Телеграф" рассказывал о разводе еще одного российского певца – Григория Лепса, который также в последнее время шокирует фанатов своим внешним видом.