"Набряк до неможливості": користувачів соцмереж тривожать свіжі фото Миколи Баскова

На своїх сторінках у соцмережах співак викладає фотографії, на яких він добре виглядає

Відомий співак, котрий часто виступає на підтримку політики російського президента Володимира Путіна, Микола Басков 10 грудня відвідав вручення премії "Золотий грамофон". Соцмережі заполонили зроблені на заході фото виконавця, які стурбували користувачів Мережі.

Про це пише Telegram-канал "НеМалахов".

На фотографії Микола Басков, про якого ще на початку літа писали, що за час карантину він схуд на 16 кг, виглядає досить набряклим.

Фото Миколи Баскова у Telegram-каналі "НеМалахов"

При цьому на сторінці співака в Instagram не видно таких змін у його зовнішності.

Варто зазначити, що Микола Басков дуже часто фотографується з піднятим підборіддям, що може візуально робити обличчя худішим. Крім того, він обирає такі ракурси і такий одяг для фото, за якими важко зрозуміти, повернулися зайві кілограми до нього чи ні.

Микола Басков на церемонії вручення премії "Золотий грамофон"

Щоправда, на відео, які Басков публікує у своїх сторіз у Instagram, видно і пухкі щоки співака, і друге підборіддя.

Микола Басков у своїх сторіз

Раніше "Телеграф" розповідав про розлучення ще одного російського співака – Григорія Лепса, який також останнім часом шокує фанатів своїм зовнішнім виглядом.