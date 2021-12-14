Виснажена Надія Кадишева з моторошними мішками під очима налякала фанатів (фото)

Надія Кадишева прийшла у дивному вигляді на новорічний концерт

Російська співачка, солістка ансамблю "Золотое кольцо" Надія Кадишева здивувала всіх своїм зовнішнім виглядом під час великого Новорічного концерту, який відбувся 13 грудня у московському концертному залі Crocus City Hall. Співачка заспівала відому дитячу пісню "В лесу родилась елочка". Крім Кадишевої на заході були присутні схудлий Григорій Лепс, який розлучається з дружиною, а також Микола Басков, зовнішній вигляд якого на одному з останніх концертів викликав багато обговорень серед фанатів та інші російські знаменитості.

Про це пише POPCAKE.

Видання зазначає, що співачка з’явилася на захід з яскравим макіяжем, який тільки привернув увагу до великих мішків під очима і не зміг приховати її втомлений вигляд. Гості заходу відзначили, що Кадишева останнім часом помітно постаріла і змарніла.

Для заходу співачка обрала квітчасте пальто з великими рубіновими ґудзиками та рожевим хутряним коміром. Наряд Кадишева доповнила чорною шкіряною сумкою із золотою фурнітурою та фіолетовими ботильйонами. POPCAKE зазначає, що подібний образ чудово підійшов би для весняного заходу, але не для новорічного концерту.

Надія Кадишева на новорічному концерті

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