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74-річна Софія Ротару здивувала мережу тремтінням голови (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Софія Ротару
Софія Ротару

У мережі помітили дивну поведінку артистки на відео, знятому у серпні.

Зовнішність та здоров’я народної артистки України Софії Ротару останнім часом все частіше стає предметом обговорення у мережі. Так, днями користувачі обговорювали тремтіння рук артистки під час одного з виступів, а тепер у поле зору коментаторів потрапило відео з урочистої церемонії, що відбулася цього літа в Києві, де Ротару вручили нагороду "Національна гордість України".

На відео, опублікованому в Telegram-каналі YOBAJUR, уважні користувачі роздивилися, що Ротару злегка трясе головою, сидячи в залі.

У коментарях під роликом відразу розгорілися суперечки. Деякі користувачі припустили, що Ротару може бути хвороба Паркінсона. Більшість користувачів вказали на те, що Ротару для своїх 74-х років виглядає просто чудово, дехто припустив, що артистка просто хвилюється.

"Може хвилюється?", "Судячи за частотою подібних відео вона "хвилюється" занадто часто, на жаль, це здоров’я", "Паркінсон пробив. Їй би трави цілющої в лікувальних дозах прийняти у вигляді інгаляції", "Вік, тремор. У них там уже купа вікових болячок. І нехай виглядає шикарно", "Софія Ротару для своїх років виглядає чудово", "Шикарна жінка! У її віці половина хейтерів, навіть зі стільця без палички не піднімуться. А вона схопилася", — пишуть у коментарях.

Софія Ротару – радянська та українська співачка. Народна артистка України Відомо, що Софія Михайлівна тривалий час страждає на хворобу легень. Днями сестра Софії Ауріка Ротару прокоментувала чутки про її тяжку хворобу.

Теги:
#Софія Ротару #Співачка
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