"Лише втримала мікрофон": Софія Ротару налякала мережу тремтливими руками (відео)

Користувачі мережі запідозрили у 74-річної артистки серйозну хворобу.

Народна артистка України Софія Ротару у свої 74 роки виглядає просто приголомшливо. На обличчі у співачки немає жодної зморшки, а її постать струнка та підтягнута. При цьому артистка, незважаючи на поважний вік, продовжує виступати.

Так, у Telegram-каналі YOBAJUR з’явилося відео із нещодавнього виступу співачки.

Судячи з кадрів, артистка виступала на закритому заході. Ротару в чорному вбранні із зеленими вставками заспівала свій хіт "Червона рута" перед невеликою кількістю глядачів. При цьому на відео можна помітити, що рука співачки, якою вона тримала мікрофон, сильно затремтіла. Ротару струснула рукою, вгамувавши тремтіння, і продовжила виступати.

У коментарях під відео користувачі почали обговорювати, що сталося з артисткою. Коментатори слідом за авторами каналу припустили, що у Софії Ротару може бути хвороба Паркінсона.

"Так, Пугачова теж ледве ходить. На жаль, таблеток від старості немає", "Не дай боже таке нікому", "Моя мама її віку. І у неї Паркінсон. Так, так само руки трясуться. Шкода, нічим не лікується", — пишуть у мережі.

Софія Ротару – радянська та українська співачка. Артистка народилася 1947-го року в селі Маршинці. Ротару є народною артисткою України. Відомо, що Софія Михайлівна тривалий час страждає на хворобу легенів, з якою бореться практично все життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ротару розлютила українців нагородою від Зеленського.