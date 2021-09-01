Жодної зморшки: 74-річна Ротару показала "дівоче" обличчя на новому фото

Софія Ротару "попрощалася" з минувшим літом з соняшником в руці.

Літо закінчилося і настала осінь. Поступово дні будуть ставати коротшими та холоднішими. За теплою порою вже сумує і заслужена артистка України Софія Ротару, яку розкритикували в мережі після нагороди "Національна гордість України".

На своїй сторінці в Інстаграм 74-річна співачка опублікувала сонячне фото, на якому позує разом зі своїм сином Русланом Євдокименком. Мама і син позують в полі на тлі синього неба, а артистка ще й прихопила "аксесуар" у вигляді соняшника.

Варто відзначити, що на свої роки Ротару виглядає дуже молодо.

"Ось і літо пройшло" — підписала фото Ротару.

Софія Ротару і Руслан Євдокименко

Раніше, "Телеграф" писав, що в День незалежності України Софія Ротару вирішила не вітати українців з 30-річчям країни, в той час, коли багато українських артистів, які живуть в Росії, свято все ж відзначили.