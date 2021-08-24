Ротару не стала поздравлять Украину с Днем независимости накануне концерта в Киеве

Заслуженная артистка Украины в этот день поздравила своего сына, Руслана Евдокименко, с днем рождения.

Во вторник, 24 августа, Украины празднует свою 30-летнюю годовщину Независимости.

В этот день продолжают проходить множество праздничных событий, включая военный парад в Киеве с торжественной частью мероприятия с речью Владимира Зеленского.

С Днем независимости Украины в социальных сетях поздравили многие украинские звезды, даже те, которые сейчас живут и работают в России. А вот Заслуженная артистка Украины София Ротару, которую захейтили в сети за полученную награду от президента, решила 24 августа поздравить только своего сына, музыкального продюсера Руслана Евдокименко, с его 51-летием.

"С днём рождения дорогой Руслан. С днём рождения любовь и гордость моя. Будь здоров и счастлив, береги себя!", — написала 74-летняя исполнительница в Инстаграме.

Стоить добавить, что в комментариях к поздравлениям также присоединилась российская артистка Алла Пугачева.

София Ротару и Руслан Евдокименко

Тем временем, с важным для Украины праздником поздравили певицы Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, которая, судя по сториз, сейчас находится в Киеве.

Светлана Лобода

Ани Лорак

Вера Брежнева

Певица Анна Седокова так же выложила поздравления, только не с Днем независимости Украины, а с премьерой новой песни российской комедийной актрисы Марины Федункив.