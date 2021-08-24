Военный парад в Киеве собрал сотню самолетов и новейшие образцы военной техники - фоторепортаж

Некоторые виды техники демонстрировались впервые.

Празднование тридцатилетнего юбилея Независимости Украины в Киеве проходит с немалым размахом. Торжественное награждение, театрализованная постановка "ДНК Украины" и, конечно, военный парад.

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"Телеграф" собрал для вас самые эффектные фото с прохождения колонны военной техники и авиапарада в честь Дня независимости.

Украинцам показали "Мрию" — самый большой самолет пролетел над улицей Крещатик всего в 400 метрах от людей.

Cамолет Ан-225 "Мрия"

Кроме АН-225 в авиашоу в Киеве приняли участие самолеты и вертолеты различных структур, в частности истребители Су-27 и МиГ-29, военно-транспортный самолет Ил-76, вертолеты Ми-14, Ми-8 и Ми-24. Кроме украинских самолетов и беспилотников Bayraktar TB2, над Киевом летала авиация НАТО. Подробнее о самолетах союзников читайте в специальном репортаже.

В параде участвовали более пяти тысяч военных и силовиков, а также демонстрировались 400 единиц техники и вооружения. Впервые на параде продемонстрировали противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", многофункциональный радиолокационный комплекс, командно-штабные машины БТР-3КШ и БТР-4КШ. Также впервые по Крещатику прошла ремонтно-евакуационня машина БРЕМ-4РМ.

Танковую мощь Украины представляли в частности Т-64БМ2 и "Оплоты". Кроме них показали образцы артиллерии.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе прошел военно-морской парад.