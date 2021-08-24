Ротару не стала вітати Україну з Днем незалежності напередодні концерту в Києві

Заслужена артистка України в цей день привітала свого сина, Руслана Євдокименка, з днем народження.

У вівторок, 24 серпня, Україна святкує свою 30-ту річницю Незалежності.

У цей день продовжують проходити безліч святкових подій, включаючи військовий парад в Києві з урочистою частиною заходу з промовою Володимира Зеленського.

З Днем незалежності України в соціальних мережах привітали багато українських зірок, навіть ті, які зараз живуть і працюють в Росії. А ось Заслужена артистка України Софія Ротару, яку захейтили в мережі за отриману нагороду від президента, вирішила 24 серпня привітати тільки свого сина, музичного продюсера Руслана Євдокименка, з його 51-річчям.

"З днем народження дорогий Руслан. З днем народження любов і гордість моя. Будь здоровий і щасливий, бережи себе!", — написала 74-річна виконавиця в Інстаграмі.

Треба додати, що в коментарях до привітань також приєдналася російська артистка Алла Пугачова.

Софія Ротару і Руслан Євдокименко

Тим часом, з важливим для України святом привітали співачки Світлана Лобода, Ані Лорак, Віра Брежнєва , яка, судячи зі сторіз, зараз знаходиться в Києві.

Світлана Лобода

Ані Лорак

Віра Брежнєва

Співачка Анна Седокова так само виклала привітання, тільки не з Днем незалежності України, а з прем’єрою нової пісні російської комедійної актриси Марини Федунків.