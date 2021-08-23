"Она разве не в России?": украинцы захейтили Ротару в сети после награды от Зеленского

София Ротару всего несколько дней назад выступила на "Новой волне" в российском Сочи.

Украинскую певицу Софию Ротару раскритиковали в сети после того, как президент Украины Владимир Зеленский вручил ей награду "Национальная гордость Украины".

Под постом Офиса президента Украины в Facebook с фотографиями с церемонии украинцы оставили множество негативных комментариев. По мнению многих, решение дать Ротару такую премию после многократных выступлений в России является достаточно спорным. Ротару припомнили многочисленные выступления в России и недавнюю поездку на "Новую волну" в Сочи.

Отметим, что 22 августа в Украине впервые вручили награду "Национальная гордость Украины". Ее вручают выдающимся личностям и "легендам страны". Среди прочих ее получила народная артистка Украины София Ротару.

Напомним, что народная артистка Украины София Ротару прямо перед праздничным концертом ко Дню независимости Украины на НСК "Олимпийский" выступила на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи.

После этого украинский ведущий Игорь Кондратюк призвал не пускать Ротару на концерт ко Дню независимости. "Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии", — сказал он.