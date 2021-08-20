При всем уважении: Кондратюк призвал не пускать Ротару на концерт к 30-летию независимости Украины

Украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию

Знаменитый украинский ведущий Юрий Кондратюк считает, что артистка София Ротару после выступления на "Новая волна" в российском Сочи не должна участвовать в концерте ко Дню независимости Украины.

Об этом вечером 20 августа он высказался на своей странице в Facebook.

"При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи — курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости", — написал Кондратюк.

"Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии", — добавил он.

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Стоит заметить, что в комментариях по-разному высказались на эту тему.

"Сочи — это Украина)", "Джамала выступала в 2015 в России, когда уже шла война, но никто об этом не говорит", "Я уже запуталась. Ротару не пускать, Лорак и Меладзе пускать…", "У меня уже давно нет уважения к этой певунье", "Это просто неправильно!", "Всегда удивлялся, почему она, будучи львовянкой, общается в Киеве всегда исключительно на русском", — пишут пользователи сети.

Как сообщал "Телеграф", София Ротару 19 августа выступила на открытии "Новой волны" по приглашению Игоря Крутого, исполнив там как новые, так и старые хиты.

Что интересно, также там засветились MARUV, Светлана Лобода и Ани Лорак.