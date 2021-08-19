Николай Басков является поклонником политики президента РФ Владимира Путина. В 2017-м году он вступил в команду Putin Team поскольку считает, что "именно Владимиру Путину удалось сделать Россию "сильной страной, с которой считается весь мир".

Телеканал "Интер" рискует спровоцировать очередной скандал. Накануне Дня независимости Украины телеканал покажет концерт российского певца Николая Баскова, который ранее посещал оккупированный Крым и хвалил политику президента РФ Владимира Путина.

Согласно сообщению на сайте канала концерт покажут в воскресенье, 22 августа в 23:00.

"Интер" обещает своим зрителям "потрясающее театрализованное представление, в котором соединились уникальный вокал и яркая хореография". Вместе с Басковым на сцене появится и украинская певица Таисия Повалий.

Нельзя не отметит, что Николай Басков является поклонником политики президента РФ Владимира Путина. В 2017-м году он вступил в команду Putin Team поскольку считает, что "именно Владимиру Путину удалось сделать Россию "сильной страной, с которой считается весь мир". Кроме того, Басков находится в списке сайта "Миротворец" за незаконное пересечение границы с оккупированным Крымом.

Телеканал "Интер": скандалы

Отметим, что "Интер" уже не в первый раз попадает в скандалы с трансляциями выступлений российских звезд. К примеру, к прошлогоднему концерту на 8 марта в эфире канала показали выступление российских звезд, большинство которых поддержало оккупацию Украины.