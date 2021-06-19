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"Сексуальная энергия молодого зеленого мальчика": Николай Басков исполнил страстный танец на дне рождения Максима Галкина

"Сексуальная энергия молодого зеленого мальчика": Николай Басков исполнил страстный танец на дне рождения Максима Галкина
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российский эстрадный артист Максим Галкин 18 июня отметил свое 45-летие. Шоумен отметил свой юбилей в кругу своей семьи и звездных друзей. Стоит отметить, что несмотря на то, что на дне рождения был практически весь российский шоу-бизнес, поп-короля Филиппа Киркорова - не было.

На своих страницах в Инстаграм именинник и его гости активно делились видео с банкета. 

Особо выделился близкий друг Максима Галкина - российский певец Николай Басков. "Натуральный блондин" устроил на танцполе настоящий взрыв. Певец в ярком костюме салатового цвета весело отплясывал под хиты Александра Реввы, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, показывая страстные движения.

Не отказывал артист и в таких же страстных танцах и с гостьями Галкина, к примеру с актрисой Нонной Гришаевой и блогером Настей Ивлеевой. Также вместе с ним зажигали и Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Гарик Харламов, Валерия и Иосиф Пригожин и все-все приглашенные.

Помимо этого, Ревва устроил танцевальный батл среди гостей, видео с которого показал на своей странице в соцсети Басков. 

"Мы все под алкоголем. Перетанцуй меня! Танцует Николай Басков! Сексуальная энергия молодого зеленого мальчика", — объявил Баскова Ревва.

 
 
 
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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Ранее, "Телеграф" писал, что Максим Галкин умилил сеть роликами со своими детьми. Юморист показал, как проводит вой выходной с Гарри и Лизой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

Все по теме:

Николай Басков, Комик, Алла Пугачева, Шоумен, Александр Ревва, День рождение, Максим Галкин, Нонна Гришаева, Настя Ивлеева.
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