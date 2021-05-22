"Здрасьте, фанатки": Максим Галкин насмешил сеть роликом со своим сыном (видео)

Российский комик Максим Галкин и примадонна Алла Пугачева воспитывают двух деток - близнецов Гарри и Лизу, который в сентябре 2021 года будет по 8 лет. Звездные родители не прячут сына и дочь от общественности, и с удовольствием делятся различными фото и видео с ними на своих страницах в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

22 мая звездный отец, максим Галкин, решил прибавить своим подписчикам немного веселья и опубликовал несколько роликов с Лизой и Гарри.

На первом видео Максим с дочерью решают, что будут делать с самого утра. Решение - кушать.

А на втором видео Максим уже вышел на улицу и показал своего сына Гарри. Мальчик бегал по бордюру, а когда увидел, что его снимают, снял кепку и крикнул: "Здрасьте, фанатки".

Ранее, "Телеграф" писал, что Алла Пугачева уже вовсю встречает лето. Максим Галкин опубликовал фото своей супруги, на которых примадонна оголила плечи и радостно улыбалась.