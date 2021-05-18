"Так выглядит счастливая женщина": 72-летняя Алла Пугачева оголила плечи на новом фото

44-летний российский шоумен и пародист Максим Галкин периодически радует своих подписчиков в Инстаграме различными фото и видео своей супруги - 72-летней российской эстрадной певицы и актрисы Аллы Пугачевой.

Видимо атмосфера, которая царит возле их загородного дома уже очень летняя, ведь новый пост, который опубликовал Максим Галкин уж очень летний. На нем Алла Борисовна позирует на фоне зеленого цветущего сада, оголив плечи. Примадонна радостно улыбается.

"Ах, лето!" - подписал снимок Галкин.

В комментариях подписчики юмориста начали засыпать Аллу Борисовну комплиментами, отмечая, что она выглядит очень счастливой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Максим Галкин показал, как он вместе с детьми Гарри и Лизой поздравил Аллу Пугачеву с 72-летием.