"Лучшее задувание": Алла Пугачева плюнула на торт, принимая поздравления от детей (видео)

15 апреля российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая посетила вечеринку телеведущей Насти Ивлеевой, празднует день рождения - примадонне исполняется 72 года.

Ее муж, 44-летний шоумен и пародист Максим Галкин, вместе с близнецами Гарри и Лизой поздравили именинницу. Дети по очереди зачитали стихи, посвященные маме, после чего Алла Борисовна загадала желание и задула свечи на праздничном торте.

"Чтобы вы жили долго и благополучно, под мирным небом. Главное мое желание, чтобы воцарился мир на земле!", - загадала исполнительница.

С последней свечой возникли небольшие сложности и певица практически плюнула на нее, чтобы она потухла. Не всем подписчикам это понравилось.

View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

Большинство же поклонником творчества Пугачевой поздравили ее с днем рождения и пожелали много счастливых лет жизни, а также поблагодарили за легендарные песни.

Ранее Максим Галкин поздравил свою жену с еще одним неофициальным праздником.