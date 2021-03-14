"Это что шабаш?": сеть протролила Максима Галкин за снимки с дня рождения блогера Насти Ивлеевой (фото)

8 марта 2021 года популярный российский блогер Настя Ивлеева отметила свое 30-летие. Яркое празднование своего юбилея Настя решила перенести с понедельника на субботу 13 марта.

Вечеринку Ивлеева решила устроить грандиозную, в стиле cyber baroqu вечеринку, или как называла ее блогер MetGala по-русски, на которую пригласила все "сливки" российского шоу-бизнеса. Среди гостей можно было увидеть Филиппа Киркорова, Регину Тодоренко, Николая Баскова, Моргенштерна с его девушкой, Ксению Собчак, Даню Милохина, Максима Галкина и даже примадонну Аллу Пугачеву.

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Яркими снимками с празднования поделился на своей странице в Инстаграм Максим Галкин. На фото примадонна Алла Борисовна появилась в объятиях супруга Насти Ивлеевой репера Элджея, настоящее имя которого Алексей Узенюк.

"Это было весело, необычно, креативно, познавательно, атмосферно, провокационно! Спасибо, Настя, за незабываемые арт-впечатления!"- подписал снимки Галкин.

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Подписчики Галкина не очень любезно восприняли эти снимки. В комментариях его подписчики сравнили вечеринку с шабашем, и отметили, что Алле Борисовне такая компания ей не идет.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настю Ивлееву оштрафовали из-за фейерверка в честь ее дня рождения, который она устроила в Казани. Штраф придется заплатить из-за того, что фирма-исполнитель шоу забыла сообщить о фейерверке исполком, что является обязательным условием для проведения мероприятий такого формата.