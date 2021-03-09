Ивлеева попала в скандал с салютом в свое тридцатилетие (видео)

Известного российского блогера Анастасию Ивлееву, которая стала одной из первых знаменитостей, зарегистрированных в новой соцсети ClubHouse, оштрафовали из-за фейерверка в честь дня рождения.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash".

30 лет Ивлеевой исполнилось 30 лет, и по этой причине она решила устроить салют.

Праздник она решила отметить с размахом и по всей стране: в Казани, Москве, Питере, Ростове-на-Дону, Красноярске и на Сахалине. Везде прошли бесплатные показы фильма "Девчата", а вечером пустили салюты. За последнее отвечали местные пиротехнические фирмы, в Казани это был "Фейерверк-мастер".

Проблема возникла после того, как фирма-исполнитель шоу забыла сообщить о готовящемся фейерверке исполком, что является обязательным условием для проведения мероприятий такого формата.

Когда начались первые салютные залпы, к "Ривьере" (именно там Ивлеева отмечала юбилей, - Авт.) выехали специалисты МЧС, зафиксировали нарушения пожарной безопасности.

Во вторник, 9 февраля, уже составили административный протокол по факту произошедшего. Фирме-исполнителю салюта предстоит заплатить штраф в 200 тысяч рублей (почти 75 тысяч гривен, - Авт.).

Как сообщал "Телеграф", ранее Ивлеева купила Lamborghini Aventador, которым она похвасталась на своей официальной странице в Instagram.