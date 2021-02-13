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Соцсеть для "избранных": кого из знаменитостей уже можно встретить в ClubHouse

Соцсеть для "избранных": кого из знаменитостей уже можно встретить в ClubHouse
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф

Новая соцсеть ClubHouse, пользователем которой можно стать исключительно по пригласительным, собрала среди своих пользователей уже немало знаменитостей.

На данный момент большинство пользователей здесь из США. Разработчиками новой сети являются  выпускники Стэнфорда и бывшие разработчики Google. По этой причине большинство пользователей ClubHouse связаны со сферой IT и диджитал.

Что касается украинских знаменитостей, зарегистрированных в  ClubHouse, то здесь представлены по большей части украинские предприниматели и инвесторы. Развивать украинское сообщество ClubHouse пытается, в частности, проект Ukrainian House on ClubHouse, который уже успел организовать эфиры с Дмитрием Шимкивым, Владиславом Рашкованом, Алексеем Гончаруком и Святославом Вакарчуком.

Зарубежные популярные пользователи

  • Илон Маск (elonmusk)
  • Марк Цукерберг (zuck23) - создатель Facebook
  • Джек Дорси (jackjack) - основатель Twitter и Square
  • Адам Моссери (mosseri) - руководитель Instagram
  • Джек Конте (jackconte) - основатель Patreon
  • Опра Уинфри (owntv)
  • Пэрис Хилтон (parishilton)
  • Гвинет Пэлтроу (gwynethpaltrow)
  • Эштон Катчер (aplusk)
  • Дрейк (drake100)
  • Джаред Лето (jaredleto)

Популярные пользователи из России

  •  Михаил Галустян - актер, продюсер
  •  Настя Ивлеева - ведущая “Орел и решка”, блогер
  •  Илья Варламов (ivarlamov) - журналист, блогер, урбанист
  •  Даня Милохин - ТikTok блогер

Как сообщал "Телеграф", ранее прибыль Twitter за четвертый квартал превзошла ожидания аналитиков.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Соцсети, ClubHouse, Клабхаус.
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