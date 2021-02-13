Соцсеть для "избранных": кого из знаменитостей уже можно встретить в ClubHouse

Новая соцсеть ClubHouse, пользователем которой можно стать исключительно по пригласительным, собрала среди своих пользователей уже немало знаменитостей.
На данный момент большинство пользователей здесь из США. Разработчиками новой сети являются выпускники Стэнфорда и бывшие разработчики Google. По этой причине большинство пользователей ClubHouse связаны со сферой IT и диджитал.
Что касается украинских знаменитостей, зарегистрированных в ClubHouse, то здесь представлены по большей части украинские предприниматели и инвесторы. Развивать украинское сообщество ClubHouse пытается, в частности, проект Ukrainian House on ClubHouse, который уже успел организовать эфиры с Дмитрием Шимкивым, Владиславом Рашкованом, Алексеем Гончаруком и Святославом Вакарчуком.
Как сообщал "Телеграф", ранее прибыль Twitter за четвертый квартал превзошла ожидания аналитиков.