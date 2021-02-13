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ClubHouse бьет рекорды роста: что это за соцсеть и где взять инвайт

ClubHouse бьет рекорды роста: что это за соцсеть и где взять инвайт
07:27 Сегодня Телеграф

ClubHouse – представляет собой новую соцсеть, в которой можно только слушать или говорить. И вроде бы ничего необычного, если бы ни одно "но" – попасть в нее можно только по приглашению.

На данный момент в США эта новая платформа для общения занимает седьмое место в AppStore. ClubHouse очень быстро набирает обороты и не исключено, что скоро лузерами будут считать тех, кого нет ClubHouse – не пригласили, значит не популярный. Еще в декабре соцсеть насчитывала 600 тысяч пользователей, а в начале февраля – почти 2,5 миллиона. Причем  наа ClubHouse многие уже построили "нехилый" бизнес – продают инвайты, например, на eBay.

Как попасть в ClubHouse?

Для начала ваш смартфон должен иметь операционную систему iOS. Пока ClubHouse не доступен для обладателей Android.

Дальше все просто - получить приглашение от знакомых, кто уже является пользователем соцсети. При этом при попадании в сервис пользователю дают только два приглашения. Если друзей нет, желательно из США, поскольку большая часть зарегистрированных пользователей оттуда, ждать, пока вас пустят. Но здесь есть маленькая загвоздка – непонятно, дождетесь ли.

Как происходит регистрация?

Ваш уже зарегистрированный знакомый должен добавить ваш номер телефона на смартфоне (если его еще там нет). Оп-ля и вы полноправный участник ClubHouse. В свою очередь, для регистрации нужно указать: имя, фамилию и темы, которые интересны.

Как сообщал "Телеграф", ранее прибыль Twitter за четвертый квартал превзошла ожидания аналитиков.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Соцсети, ClubHouse, Клабхаус.
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