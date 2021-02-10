"Необычный год": прибыль Twitter за четвертый квартал превзошла ожидания аналитиков

Результаты подсчета прибыли и выручки Twitter за четвертый квартал 2020 гола превзошли ожидания аналитиков. Исполнительный директор сообщил, что выручка выросла на 28% по сравнению с последним кварталом 2019 года, а это составляет до 1,29 млрд долларов.

Об этом сообщает BBC.

"Наша платформа, очевидно, намного больше, чем любая одна тема или любой отдельный аккаунт", - сказал Джек Дорси, назвав 2020 год необычным для соцсети.

Однако аналитики переживают, что запрет доступа Дональду Трампу к платформе может повлиять на прибыль и на популярность платформы в первом квартале 2021 года.

Однако, генеральный директор Twitter отметил, что 80% аудитории Twitter находится за пределами США, и добавил, что у платформа зависит не только от новостей и политики, которые движут Twitter.

Стоит отметить, что в России довольно неоднозначно отреагировали на успехи соцсети. На одном из телеграмм-каналов, Пул N3, появился призыв блокировать Twitter. Возможно, причиной этого является то, что Twitter частично заблокировал страницу российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Ранее, "Телеграф" писал, что политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал чего ждать Украине, если соцсети начнут брать под контроль.