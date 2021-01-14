После Трампа под санкции в соцсетях попали российские ученые: что известно

Twitter, который ранее заблокировал страницу Дональда Трампа из-за штурма Капитолия, ограничил к просмотру и официальную страницу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На данный момент причины частичной блокировки неизвестны.

Об этом сообщается на официальной странице российского продукта в Telegram.

Администрация соцсети ограничила доступ к информации, позволив просматривать данные, опубликованные на ней только после нажатия кнопки "Да, посмотреть профиль".

"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", - говорится в сообщении, где обратились к подписчикам с просьбой о помощи по разблокировке страницы.

Позже стало известно, что Twitter все же снял ограничения с аккаунта вакцины "Спутник V".

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 14 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса с китайской вакциной CoronaVac от Sinovac.