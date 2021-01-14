Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается
В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается
Можно ли подцепить коронавирус и грипп одновременно? Вирусолог дала ответ
Можно ли подцепить коронавирус и грипп одновременно? Вирусолог дала ответ
Глава Высшего антикоррупционного суда Украины угодила в скандал из-за новогодней вечеринки: детали
Глава Высшего антикоррупционного суда Украины угодила в скандал из-за новогодней вечеринки: детали
В России придумали, чем заменить гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира
В России придумали, чем заменить гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира

Президент Турции вакцинировался от коронавируса: что известно о препарате и фото

Президент Турции вакцинировался от коронавируса: что известно о препарате и фото
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф фото: Реджеп Тайип Эрдоган/Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался китайской вакциной CoronaVac от Sinovac от коронавируса, которую в стране предпочли российской "Спутник V".

Об этом Эрдоган написал в своем Telegram-канале.

"Мне тоже сделали прививку, - написал он, выложив фото момента самой вакцинации, добавив, что в Турции 254 тысячи медиков также получили первую дозу вакцины. - Надеемся, что мы сможем вакцинировать всех наших граждан в очень короткие сроки".

Также Эрдоган пожелал удачи в кампании вакцинации, на своем примере показав, что бояться вакцинации не стоит.

Отметим, что турецкие власти выбрали китайскую вакцину, несмотря на то, что ее цена в Турции превышает стоимость вакцины США Pfizer и Moderna за две дозы - около $40-60 (~1100-1700 грн).

Как сообщал "Телеграф", ранее в Турции провели успешные испытания на животных вакцины от коронавируса. Животным вводили вакцину через специальные микроиглы на лейкопластыре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 164

Все по теме:

Спутник, Вакцины, Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Covid-19, Sinovac.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
02 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
03 "Бери - это деньги с кровью": украинцев разозлил водитель автобуса, отказавший в бесплатном проезде бойцу с Донбасса
04 В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
05 В Украине ввели новые штрафы из-за масок: что важно знать и сколько придется заплатить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погиб ребенок: пьяный водитель сбил пешеходов под Киевом (фото и видео)
Погиб ребенок: пьяный водитель сбил пешеходов под Киевом (фото и видео)
Кабмин изменил цены на игристые вина: насколько подорожал алкоголь
Кабмин изменил цены на игристые вина: насколько подорожал алкоголь
В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса
В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса
Навалило снега по пояс: спасатели наглядно показали, почему сейчас не стоит ходить в Карпаты
Навалило снега по пояс: спасатели наглядно показали, почему сейчас не стоит ходить в Карпаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь