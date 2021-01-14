Президент Турции вакцинировался от коронавируса: что известно о препарате и фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался китайской вакциной CoronaVac от Sinovac от коронавируса, которую в стране предпочли российской "Спутник V".

Об этом Эрдоган написал в своем Telegram-канале.

"Мне тоже сделали прививку, - написал он, выложив фото момента самой вакцинации, добавив, что в Турции 254 тысячи медиков также получили первую дозу вакцины. - Надеемся, что мы сможем вакцинировать всех наших граждан в очень короткие сроки".

Также Эрдоган пожелал удачи в кампании вакцинации, на своем примере показав, что бояться вакцинации не стоит.

Отметим, что турецкие власти выбрали китайскую вакцину, несмотря на то, что ее цена в Турции превышает стоимость вакцины США Pfizer и Moderna за две дозы - около $40-60 (~1100-1700 грн).

Как сообщал "Телеграф", ранее в Турции провели успешные испытания на животных вакцины от коронавируса. Животным вводили вакцину через специальные микроиглы на лейкопластыре.