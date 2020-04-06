В Турции сообщили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

В Турции заявили, что провели успешные испытания на животных вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.
Он объяснил, что животным вводили вакцину через специальные микроиглы на лейкопластыре. После введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.
"Теперь пришло время проверить, она защитит людей от болезни", - добавил он.
Напоминаем, австралийские ученые начали лабораторные испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19.