В Турции сообщили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19

Новости мира:В Турции успешно провели испытания на животных вакцины от COVID-19.

В Турции заявили, что провели успешные испытания на животных вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.

Он объяснил, что животным вводили вакцину через специальные микроиглы на лейкопластыре. После введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.

"Теперь пришло время проверить, она защитит людей от болезни", - добавил он.

Напоминаем, австралийские ученые начали лабораторные испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19.