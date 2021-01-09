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"Судная ночь". В сети массово блокируют аккаунты Трампа и его сторонников

"Судная ночь". В сети массово блокируют аккаунты Трампа и его сторонников
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф фото: РБК

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twiiter заморозили на неопределенное время из-за недавних протестов и захвата Капитолия его сторонниками. Кроме того, в блоке оказались и несколько консерваторов из близкого окружения Трампа.

"После пристального изучения недавних твитов из аккаунта Дональда Трампа, а также контекста вокруг них — особенно того, как их интерпретируют в Twitter и за его пределами, — мы навсегда приостановили действие этого аккаунта из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", — говорится в сообщении, где уточняется, что аккаунт заморожен на постоянной основе "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Бан Трампа в Твиттер

При этом, в Twitter добавили, что если Дональд Трамп попытается обойти запрет на размещение публикаций и создаст новую страницу, она тоже будет заблокирована.

В связи с этим Трамп заявил, что в ближайшее время планирует создание собственной социальной сети.

Трамп

Помимо этого, аккаунт предвыборного штаба Трампа запостил лого соцсети cтилизованное под советские символы.

Трамп

Twitter забанил и их.

Трамп

Также в опалу попали еще несколько сторонников Трампа. Так, Google заблокировал в своем онлайн-магазине приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют его сторонники.

"Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы", — говорится в сообщении.

Помимо этого, YouTube удалил канал известного консерватора и экс-советника Трампа Стива Бэннона. Дискорд забанил крупный сервер "The Donald", где общались сторонники Трампа. А Twitter также забанил экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкала Флинна и адвоката Сидни Пауэлл которая заявляла про подтасовку результатов выборов. Также в «бане» оказался известный радиоведущий-консерватор Раш Лимбо.

Как сообщал "Телеграф", ранее на неопределенный срок заблокировал аккаунт Трампа и Facebook.

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Все по теме:

Twitter, ДональдТрамп, беспорядки в США, поотесты в США.

Автор:

Телеграф
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