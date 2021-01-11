После случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль: чего ждать Украине

После того, как США внезапно оказались на пороге гражданской войны (в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов, что вызвало бурные протесты), произошла блокировка аккаунтов 45-го президента США Дональда Трампа и его сторонников в Facebook, Twitter и Reddit, удаление приложения соцсети Parler из Google Play и бана сервера «The Donald», где общались его сторонники. О чём говорят такие «цензовые» шаги корпораций, контролирующих соцсети? Насколько велико влияние соцсетей на происходящее в мире? Происходящее для «Телеграфа» проанализировал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.

По словам эксперта, IT-корпорации – это что-то новое в мировой экономике. Они требуют меньше людей, меньше затрат, чем нефте- или автогиганты. Но имеют огромное влияние. В том числе через соцсети.

«Что такое свобода слова? Это определенные правила. Регистрируясь в Twitter, в Facebook, вы должны вроде как изучить свод этих правил. Но редко кто их читает. К тому же, правила периодически меняются, - отмечает Алексей Голобуцкий. – И этим активно пользуются те, кто по той или иной причине хочет продвинуть нужную идею или забанить оппонента. Знаю, о чём говорю, потому что раз 50 был забанен в Facebook».

Политтехнолог считает, что не совсем верно проводить параллель между цензурой, свободой слова и тем, что сделали корпорации, отрезав Трампу доступ в традиционные соцсети и фактически отобрав у него трибуну для общения с массовой аудиторией.

«Во-первых, ряд правил, которые они прописали, был в какой-то мере нарушен, хоть, возможно, не явно. Во-вторых, у самого Трампа есть медиа, которые освещают те или иные события с нужной ему стороны. Но монополизация рынка и опасность влияния соцсетей на массы – проблема, которую будут в ближайшее время пытаться решить американцы, европейцы и не только», - уверен Алексей Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что Трамп, не призывая напрямую к насилию, просто говоря, что недоволен результатами выборов, давал надежду людям которые его поддержали, на иной исход событий. В итоге смотивировал их на проявления недовольства, в том числе – такое радикальное, как штурм Капитолия.

«Влияние соцсетей на людей – не решить в нынешнем восприятии демократии. Соцсети дали возможность говорить, продвигать любую галиматью. Теории заговоров, инопланетяне, неверие в вирусы и вакцинацию и так далее… Понятно, что государство будет пытаться взять это под контроль. В разных странах будут пытаться внести законопроекты, делить акции, проводить демонополизацию. Но это будет крайне сложно. Более того – не факт, что вообще возможно, - прогнозирует Алексей Голобуцкий. – Ну, а Россию с Украиной это пока не особо касается. В РФ никогда демократии не было, в Украине она крайне несовершенна. Нельзя сравнивать понятие свободы слова у нас и на Западе. Мы на многие ступени ниже… К тому же, в развитых странах существуют институты, которые реагируют на те или иные вызовы. У нас даже те слабые институции, что были, сейчас фактически уничтожены. Так что проблема не только в соцсетях, тех кто их контролирует и использует. Проблема еще и в том, в каком обществе мы живем – и как научиться реагировать на вызовы».

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов проанализировал, грозит ли Трампу импичмент из-за попытки госпереворота в США.

Автор: Андрей Питонов