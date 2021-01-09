Трамп окончательно сдался: астролог дал прогноз США, вспомнив Януковича и тюрьмы

Известный украинский астролог Влад Росс дал шуточный прогноз о будущем действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Трамп окончательно сдался, будет участвовать в инаугурации Президента США 2021 Байдена! Иначе его посадят за взятие Капитолия и Конгресса!", - написал он.

Отметим, что до того, как аккаунт Трампа в Твиттер заблокировали, он оставил там сообщение, что не будет участвовать в инаугурации Байдена.

"Трампу объявят импичмент, после чего он никогда больше не станет Президентом!", - написал Росс.

В Конгрессе США действительно собирают голоса для объявления импичмента Трампу. При том, смысл запуска механизма отстранения президента от власти заключается в том, что это не позволит ему баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

"Янукович дал Трампу ряд полезных советов", - пошутил астролог.

После штурма сторонниками Трампа здания Капитолия, по сети прокатилась волна шуток, на которых американского лидера сравнивали с украинским экс-президентом Януковичем.

"Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что тот ответил, что не собирается его на нарах навещать", - пошутил астролог.

Трамп после объявления предварительных результатов выборов неоднократно заявлял о фальсификациях со стороны демократов и Джо Байдена, а также упорно призывал к пересчету голосов.

Впрочем, 7 января в Конгрессе поставили точку в послевыборных спорах, окончательно признав победу Байдена на выборах.