Войдет в историю США: эксперт объяснил смысл импичмента в последние дни президентства Трампа

Политический обозреватель Олег Пономарь объяснил какой смысл в объявлении импичмента Дональду Трампу на последних днях его президентской каденции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Смысл в том, что, если Сенат найдет 67 голосов и поддержит обвинения Палаты (представителей, - ред.), то Трампу будет запрещено баллотироваться в 2024 (в 2020 он смог баллотироваться, так как Сенат не нашел 67 голосов при первом импичменте)", - написал он.

Он подчеркнул, что Сенату будет проще найти необходимые 2/3 или 67 голосов Сената, так как республиканцы уже не будут так бояться давления со стороны действующего президента.

"Ну и войти в историю - дважды импичнутый! Как назидание будущим президентам, будущим поколениям - не иди против Америки, не продавай душу. Как прививка", - написал он.

Как сообщалось ранее, сторонники Трампа 6 января пытались штурмовать здание Капитолия, чем сорвали заседания Конгресса и Сената.