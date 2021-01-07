Пропагандист России посмеялся над беспорядками в США и Трампом, вспомнив Януковича (видео)

Российский пропагандист Дмитрий Смирнов высмеял протесты сторонников Дональда Трампа в США, а также не сдержал сарказма из-за действий местных силовиков во время штурма Капитолия, вспомнив ситуацию с беглым украинским президентом Виктором Януковичем.

Своими саркастическими наблюдениями он поделился в своем Telegram-канале.

"Силовики в Конгрессе: Вечеринка закончена, но долго же они ехали, - написал он, вложив видео того, как в Капитолий заходят бойцы Нацгвардии США. - Хотя с такой навигацией в принципе понятно, где они были два часа".





Не удержался Смирнов и от критики Дональда Трампа, увидев в его обращении к протестующим аналогию с событиями 2014 года в Украине.

"Виктор Федорович Трамп обратился к протестующим", – подписал видео с выступлением Трампа он.

Отметим, что само по себе видео старое, но Смирнов вспомнил о нем в контексте событий среды, 6 января в США.

Добавим, что Смирнов не единственный, кому пришла на ум схожесть ситуаций Трампа и Януковича.

Интересно, что в США не сомневались в том, что Россия и Китай, будут смеяться и используют этот инцидент с протестами.

"Владимир Путин ничего не смог бы придумать лучше, чем то, что здесь произошло. Мы выглядим так, словно у нас полный хаос и крах, - заявил сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио. - Я думаю, что политика свела нас с ума! Все в этой стране сошли с ума!".

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: все подробности, что сейчас происходит в США.